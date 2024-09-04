Выручка российских легальных онлайн-кинотеатров за год выросла на 33%

Как отмечает газета «Коммерсант», основную часть выручки принесла подписка: доходы сервисов от этой модели монетизации в первом полугодии выросли на 38%, достигнув 52,3 миллиарда рублей.

Так, в топ-3 онлайн-платформы по показателям выручки вошли «Иви», «Кинопоиск» и Wink. На четвертом месте — Okko, следом - Start и Kion.

Исполнительный директор онлайн-кинотеатра Start Юлия Миндубаева рассказала, что для сервиса подписочная модель является приоритетной. По словам генерального директора KION Алексея Иванова, основным драйвером роста для онлайн-кинотеатра остается производство собственного контента. Он отметил, что KION, как развлекательный сервис, в рамках подписки становится так называемым эмоциональным гейтом в экосистему МТС.

Ранее зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы, напоминает «Свободная пресса».

