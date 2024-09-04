Выручка российских легальных онлайн-кинотеатров за год выросла на 33%
Выручка российских легальных онлайн-кинотеатров за год выросла на 33% и достигла 56 миллиардов рублей, говорится в исследовании «ТМТ Консалтинг».
Как отмечает газета «Коммерсант», основную часть выручки принесла подписка: доходы сервисов от этой модели монетизации в первом полугодии выросли на 38%, достигнув 52,3 миллиарда рублей.
Так, в топ-3 онлайн-платформы по показателям выручки вошли «Иви», «Кинопоиск» и Wink. На четвертом месте — Okko, следом - Start и Kion.
Исполнительный директор онлайн-кинотеатра Start Юлия Миндубаева рассказала, что для сервиса подписочная модель является приоритетной. По словам генерального директора KION Алексея Иванова, основным драйвером роста для онлайн-кинотеатра остается производство собственного контента. Он отметил, что KION, как развлекательный сервис, в рамках подписки становится так называемым эмоциональным гейтом в экосистему МТС.
Ранее зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал запретить турецкие сериалы, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Microsoft начала отключать компании РФ от облачных сервисов
- Грету Тунберг задержали на антиизраильской акции в Копенгагене
- Бакальчук заявила, что женщин среди партнеров Wildberries больше, чем мужчин
- Глава Минспорта Дегтярев заявил о работе по возвращению России на Олимпиаду
- Выручка российских легальных онлайн-кинотеатров за год выросла на 33%
- Цена нефти Brent опустилась ниже $73 впервые с декабря 2023 года
- Школы и детсады Баксана перевели на дистант из-за вспышки кишечной инфекции
- Савельев допустил планирование ВСМ в рамках развития Дальнего Востока
- Авторынок РФ в августе показал рекордный за 10 лет объем продаж
- Тим Бёртон получил именную звезду в Голливуде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru