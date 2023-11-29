Любимова: Расходы бюджета на поддержку культуры из года в год увеличиваются
Расходы российского бюджета на поддержку культуры из года в год растут, за последнее десятилетие они увеличились более чем в 20 раз. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводит ТАСС.
Она отметила, что такая динамика наглядно отражает «не только наши усилия», но в первую очередь отношение к вопросам государственной культурной политики со стороны правительства и президента. Кроме того, по словам министра, существенно возросло финансирование культурных проектов из внебюджетных источников.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров, передает «Радиоточка НСН».
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