Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны
Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина и отметила, что его работы завоевали любовь миллионов зрителей.
В своем Telegram-канале она подчеркнула, что сам артист всегда стремился продолжать традиции русского театра. Любимова также отметила, что смерть Соломина является огромной утратой для всей страны.
В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актера 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет. Прощание с ним запланировано на 15 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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