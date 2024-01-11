Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что сам артист всегда стремился продолжать традиции русского театра. Любимова также отметила, что смерть Соломина является огромной утратой для всей страны.

В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актера 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет. Прощание с ним запланировано на 15 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

