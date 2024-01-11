Любимова назвала смерть Соломина огромной утратой для всей страны

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни худрука Малого театра, народного артиста СССР Юрия Соломина и отметила, что его работы завоевали любовь миллионов зрителей.

В Малом театре допустили выписку Соломина из больницы после праздников

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что сам артист всегда стремился продолжать традиции русского театра. Любимова также отметила, что смерть Соломина является огромной утратой для всей страны.

В начале ноября 2023 года Соломин попал в больницу после инсульта. Выписали актера 9 января, а 11 января он скончался в возрасте 88 лет. Прощание с ним запланировано на 15 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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