В Малом театре назвали дату прощания с Юрием Соломиным
11 января 202413:55
Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января, оно пройдет в Малом театре, сообщила РБК директор Тамара Михайлова. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным пройдет 15 января в Малом театре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора Тамару Михайлову.
Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.
«Он просто не проснулся с утра сегодня», - добавила Михайлова.
Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве художественного руководителя с 1988 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru