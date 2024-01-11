В Малом театре назвали дату прощания с Юрием Соломиным

Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января, оно пройдет в Малом театре, сообщила РБК директор Тамара Михайлова. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

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Прощание с народным артистом СССР Юрием Соломиным пройдет 15 января в Малом театре. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора Тамару Михайлову.

Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.

«Он просто не проснулся с утра сегодня», - добавила Михайлова.

Юрий Соломин возглавлял Малый театр в качестве художественного руководителя с 1988 года.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
ТЕГИ:СмертьНародный Артист

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