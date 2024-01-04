В Малом театре допустили выписку Соломина из больницы после праздников
Народного артиста СССР, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина могут выписать из больницы после праздников, сообщила директор театра Тамара Михайлова.
Она назвала состояние Соломина стабильным.
«После праздников будем, возможно, выписывать его из больницы», - приводит слова Михайловой РИА Новости.
Новый год актер встретил в больнице. Врачи решили оставить его в учреждении после контрольных анализов.
Соломина госпитализировали с инсультом в начале ноября. Артист оказался в реанимации. Спустя две недели его перевели в обычную палату отделения неврологии, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru