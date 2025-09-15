Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки
Мотогонщик из Италии Габриэле Коттини получил травмы в аварии во время гонки и позже скончался. Об этом сообщила Итальянская федерация мотоциклетного спорта.
Спортсмен попал в аварию в ходе гонки Dunlop Cup 600 на трассе «Кремона». Коттини оказали экстренную медпомощь, его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти мужчину. Гонщику было 39 лет.
«В знак траура после гонок не было празднования на подиуме», - отметили в федерации.
Ранее экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо попал в аварию на кроссовом мотоцикле в Австралии, он получил травму ключицы, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пригрозил режимом ЧП при отказе Вашингтона сотрудничать по миграции
- Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки
- В ОАК заявили о рекордных поставках самолетов для ВКС России
- Сикорский: В Европе нет желающих воевать с Россией
- Любимова назвала «Интервидение» свободным от политики
- Фильм «Дракула» Люка Бессона возглавил российский кинопрокат
- Все действующие российские губернаторы переизбрались на новые сроки
- У сети Starlink произошел сбой по всему миру
- В Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме
- За ночь над Белгородской областью сбили шесть дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru