Итальянский мотогонщик умер от травм после гонки

Мотогонщик из Италии Габриэле Коттини получил травмы в аварии во время гонки и позже скончался. Об этом сообщила Итальянская федерация мотоциклетного спорта.

Спортсмен попал в аварию в ходе гонки Dunlop Cup 600 на трассе «Кремона». Коттини оказали экстренную медпомощь, его доставили в больницу, но врачи не смогли спасти мужчину. Гонщику было 39 лет.

«В знак траура после гонок не было празднования на подиуме», - отметили в федерации.

Ранее экс-пилот «Формулы-1» Даниэль Риккардо попал в аварию на кроссовом мотоцикле в Австралии, он получил травму ключицы, напоминает 360.ru.

