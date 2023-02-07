На нацпроект «Культура» выделят 54 млрд рублей в 2023 году

По ее словам, уровень кассового исполнения нацпроекта является одним из самых высоких, в прошлом году он был реализован на 99,9%. В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что в текущем году по всей стране планируется построить и капитально отремонтировать, в частности, еще 242 дома культуры, поставить 54 автоклуба, а также переоснастить по модельному стандарту 218 муниципальных библиотек.

В январе президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в основы государственной культурной политики, отмечает НСН.

