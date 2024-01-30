Любимова: Более 53 млн билетов приобрели по «Пушкинской карте»

Она отметила, что из 53 млн билетов порядка 21 млн составили билеты в кино. По словам Любимовой, участниками программы к концу прошлого года стали 9 млн 600 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что свыше 43 миллионов гостей посетили федеральные музеи России в 2023 году. По ее словам, более миллиона билетов были приобретены по «Пушкинской карте», передает «Радиоточка НСН».

