Любимова: Более 53 млн билетов приобрели по «Пушкинской карте»

Более 53 млн билетов было приобретено по программе «Пушкинская карта» за время ее действия. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Она отметила, что из 53 млн билетов порядка 21 млн составили билеты в кино. По словам Любимовой, участниками программы к концу прошлого года стали 9 млн 600 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее Ольга Любимова сообщила, что свыше 43 миллионов гостей посетили федеральные музеи России в 2023 году. По ее словам, более миллиона билетов были приобретены по «Пушкинской карте», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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