Любимова: Более 53 млн билетов приобрели по «Пушкинской карте»
Более 53 млн билетов было приобретено по программе «Пушкинская карта» за время ее действия. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Она отметила, что из 53 млн билетов порядка 21 млн составили билеты в кино. По словам Любимовой, участниками программы к концу прошлого года стали 9 млн 600 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет.
Ранее Ольга Любимова сообщила, что свыше 43 миллионов гостей посетили федеральные музеи России в 2023 году. По ее словам, более миллиона билетов были приобретены по «Пушкинской карте», передает «Радиоточка НСН».
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