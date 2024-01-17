В России более 43 млн человек посетили федеральные музеи в 2023 году
Более 43 миллионов гостей посетили федеральные музеи России в 2023 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает ТАСС.
А более 1 миллиона билетов были приобретены по «Пушкинской карте». Лидеры по посещаемости – Петергоф, музей-заповедник «Сталинградская битва» и Эрмитаж.
Музей-заповедник Александра Пушкина «Михайловское» в Псковской области ранее привез в Индию две выставки, тематика которых посвящена отражению жизни и творчества русского поэта. Экспозиция состоит из открыток разных годов XX века, а также почтовых карточек, которые были присланы в музей за последние десятилетия со всего мира, передает ТАСС.
Музей-заповедник «Михайловское» находится в посёлке Пушкинские горы, он считается памятником русской культуры мирового масштаба, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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