«Аттракцион и инфоповоды»: Режиссер «Вампиров средней полосы» о пути российского кино

Российское кино находится на подъеме, при этом нам не хватает массовых фильмов и хороших актеров, заявил в интервью НСН режиссер Антон Маслов, известный по сериалу «Вампиры средней полосы».

Ежегодно 27 августа отмечается День российского кино. Этот праздник появился еще в СССР в 1980 году и тогда назывался День советского кино.