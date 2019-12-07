Лоза объяснил, почему западные артисты зарабатывают больше российских
Музыкант Юрий Лоза в интервью НСН назвал причины, по которым заработки российских музыкантов не дотягивают до параметров рейтинга самых богатых музыкантов по версии журнала Forbes.
Журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг. На этот раз список был посвящен самым высокооплачиваемым музыкантам мира. Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт. В этом году ее доход от самого кассового в истории Соединенных Штатов Америки концертного тура и продаж альбома Lover составил 185 миллионов долларов.
Вторую строчку занял репер Канье Уэст. Его годовой доход составил 150 миллионов долларов. На третьей строчке рейтинга оказался Эд Ширан. За этот год он заработал 110 миллионов долларов.
Музыкант Юрий Лоза в интервью НСН пояснил, почему российские музыканты не входят в рейтинг наиболее богатых коллег по версии Forbes.
«С какой стати наши музыканты будут в рейтинге Forbes? Кто их популяризирует? Кто их раскручивает и занимается пропагандой российской музыки и культуры? Это вообще никому не надо. Все мы пытаемся пропагандировать британскую культуру. Даже когда мы едем на какие-то международные форумы, поем по-английски! Таковы общие тенденции в культуре. Кому мы, на фиг, нужны вообще? Как наши музыканты могут хоть как-то пробиться в список Forbes, если о них никто не знает?» - возмутился певец.
По мнению Юрия Лозы, отсутствие популярности российских музыкантов и исполнителей связано с тем, что нет презентации оригинального отечественного продукта на международной сцене.
«Мы ничего не создаем своего и не популяризируем. Мы вообще не говорим миру, что у нас существует музыка, какие-то свежие идеи. Испанцы это делают, китайцы, корейцы, японцы. Все делают. А мы копируем, потому что нам удобнее покупать ширпотреб. Будем выносить на рынок свою культуру, музыку, глядишь – оно и выстрелит!» - выразил надежду певец.
Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН призвал оценивать не только доходы «звезд», но и расходы.
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