Лоза объяснил, почему западные артисты зарабатывают больше российских

Журнал Forbes опубликовал очередной ежегодный рейтинг. На этот раз список был посвящен самым высокооплачиваемым музыкантам мира. Первое место заняла 29-летняя певица Тейлор Свифт. В этом году ее доход от самого кассового в истории Соединенных Штатов Америки концертного тура и продаж альбома Lover составил 185 миллионов долларов.

Вторую строчку занял репер Канье Уэст. Его годовой доход составил 150 миллионов долларов. На третьей строчке рейтинга оказался Эд Ширан. За этот год он заработал 110 миллионов долларов.

Музыкант Юрий Лоза в интервью НСН пояснил, почему российские музыканты не входят в рейтинг наиболее богатых коллег по версии Forbes.

«С какой стати наши музыканты будут в рейтинге Forbes? Кто их популяризирует? Кто их раскручивает и занимается пропагандой российской музыки и культуры? Это вообще никому не надо. Все мы пытаемся пропагандировать британскую культуру. Даже когда мы едем на какие-то международные форумы, поем по-английски! Таковы общие тенденции в культуре. Кому мы, на фиг, нужны вообще? Как наши музыканты могут хоть как-то пробиться в список Forbes, если о них никто не знает?» - возмутился певец.