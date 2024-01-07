Лоза призвал изменить новогодние огоньки с учетом пожеланий зрителей
Певец и композитор Юрий Лоза подверг критике новогодние шоу на российском телевидении, пишет издание «Аргументы и факты».
Лоза отметил, что нынешний формат новогодних огоньков является выступлением одних и тех же артистов друг перед другом. По его мнению, зрители потеряли интерес к таким шоу.
«Киркоров поет для Баскова про Баскова», - посетовал певец.
Композитор полагает, что создатели новогодних шоу должны готовить их с учетом пожеланий зрителей. У граждан стоит поинтересоваться, какие песни им нравятся и каких артистов они хотят видеть, добавил исполнитель.
Ранее Лоза заявил, что новогодние телевизионные шоу не будут пользоваться популярностью у россиян, передает «Радиоточка НСН».
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