Лоза призвал изменить новогодние огоньки с учетом пожеланий зрителей

Лоза отметил, что нынешний формат новогодних огоньков является выступлением одних и тех же артистов друг перед другом. По его мнению, зрители потеряли интерес к таким шоу.

«Киркоров поет для Баскова про Баскова», - посетовал певец.

Композитор полагает, что создатели новогодних шоу должны готовить их с учетом пожеланий зрителей. У граждан стоит поинтересоваться, какие песни им нравятся и каких артистов они хотят видеть, добавил исполнитель.

Ранее Лоза заявил, что новогодние телевизионные шоу не будут пользоваться популярностью у россиян, передает «Радиоточка НСН».

