Лошак объяснила увольнение с поста директора Пушкинского музея

По ее словам, 10 лет — приличный срок для директора музея. Лошак назвала свой уход своевременным.

Экс-директор музея напомнила, что каждые семь лет меняла место работы, и подчеркнула важность смены руководства в культурных учреждениях. Галерист объяснила это необходимостью давать развить свой потенциал молодым амбициозным людям.

Лошак заявила, что собирается развивать собственные проекты в искусстве.

Ранее в Минкультуры России заявили, что новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стала экс-руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.

