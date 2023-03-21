Лошак объяснила увольнение с поста директора Пушкинского музея
Марина Лошак покинула пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, поскольку слишком долго проработала на одной должности. Об этом она заявила в интервью агентству «Интерфакс».
По ее словам, 10 лет — приличный срок для директора музея. Лошак назвала свой уход своевременным.
Экс-директор музея напомнила, что каждые семь лет меняла место работы, и подчеркнула важность смены руководства в культурных учреждениях. Галерист объяснила это необходимостью давать развить свой потенциал молодым амбициозным людям.
Лошак заявила, что собирается развивать собственные проекты в искусстве.
Ранее в Минкультуры России заявили, что новым директором Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стала экс-руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева.
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