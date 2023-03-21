Минкульт сообщил об увольнении Лошак из Пушкинского музея
Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак покидает свой пост, новым директором учреждения стала экс-руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева. Об этом заявили в Минкультуры РФ.
Ранее СМИ сообщили, что Лошак написала заявление на увольнение с должности директора музея.
«Двадцатого марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств», — цитирует РИА Новости сообщение Минкульта.
Лошак возглавляла учреждение с 2013 года, пишет RT.
Отмечается, что министр культуры Ольга Любимова уже подписала приказ о назначении Елизаветы Лихачевой новым руководителем Пушкинского музея.
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