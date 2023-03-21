Минкульт сообщил об увольнении Лошак из Пушкинского музея

Директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак покидает свой пост, новым директором учреждения стала экс-руководитель Музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева. Об этом заявили в Минкультуры РФ.

СМИ: Директор Пушкинского музея Лошак написала заявление на увольнение

Ранее СМИ сообщили, что Лошак написала заявление на увольнение с должности директора музея.

«Двадцатого марта Марина Лошак по собственному желанию ушла с поста директора Государственного музея изобразительных искусств», — цитирует РИА Новости сообщение Минкульта.

Лошак возглавляла учреждение с 2013 года, пишет RT.

Отмечается, что министр культуры Ольга Любимова уже подписала приказ о назначении Елизаветы Лихачевой новым руководителем Пушкинского музея.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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