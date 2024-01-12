Лоренс Фишбёрн сыграет вампира в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак»

Звезда «Матрицы» Лоренс Фишбёрн сыграет вампира Эмиеля Региса в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix.

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Отмечается, что вампир станет одним из ключевых персонажей продолжения сериала. Регис впервые появился в романе «Крещение огнём» Анджея Сапковского.

Стоит напомнить, что как раз со следующего сезона главную роль в сериале будет играть Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл.

Ранее стало известно, что российский сериал «Лучше, чем люди», который вышел в 2018 году, вошел в первую тысячу самых просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года и опередил последние сезоны «Черного зеркала», «Академии Амбрелла» и «Сексуального просвещения», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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