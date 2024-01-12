Лоренс Фишбёрн сыграет вампира в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак»
Звезда «Матрицы» Лоренс Фишбёрн сыграет вампира Эмиеля Региса в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix.
Отмечается, что вампир станет одним из ключевых персонажей продолжения сериала. Регис впервые появился в романе «Крещение огнём» Анджея Сапковского.
Стоит напомнить, что как раз со следующего сезона главную роль в сериале будет играть Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл.
Ранее стало известно, что российский сериал «Лучше, чем люди», который вышел в 2018 году, вошел в первую тысячу самых просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года и опередил последние сезоны «Черного зеркала», «Академии Амбрелла» и «Сексуального просвещения», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru