Лоренс Фишбёрн сыграет вампира в четвёртом сезоне сериала «Ведьмак»

Отмечается, что вампир станет одним из ключевых персонажей продолжения сериала. Регис впервые появился в романе «Крещение огнём» Анджея Сапковского.



Стоит напомнить, что как раз со следующего сезона главную роль в сериале будет играть Лиам Хемсворт, а не Генри Кавилл.

Ранее стало известно, что российский сериал «Лучше, чем люди», который вышел в 2018 году, вошел в первую тысячу самых просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года и опередил последние сезоны «Черного зеркала», «Академии Амбрелла» и «Сексуального просвещения», напоминает «Радиоточка НСН».

