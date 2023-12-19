Российский сериал «Лучше, чем люди» опередил «Черное зеркало» в рейтинге Netflix

Российский сериал «Лучше, чем люди», который вышел в 2018 году, вошел в первую тысячу самых просматриваемых проектов на Netflix по итогам первого полугодия 2023 года и опередил последние сезоны «Черного зеркала», «Академии Амбрелла» и «Сексуального просвещения». Такие данные следуют из отчета Netflix, в котором представлен рейтинг всех имеющихся в библиотеке платформы проектов.

В России начались съемки сериала о группе «Комбинация»

Так, самым просматриваемым российским сериалом стал первый сезон сериала «Лучше, чем люди» производства Start и «Первого канала» о роботах-андроидах. В 2019 году Netflix купил на него права у онлайн-кинотеатра Start. Количество часов просмотров сериала составило 26,6 млн.

Ранее стриминговый сервис Netflix показал в своем аккаунте в соцсетях первые кадры из сериала «Джентльмены», премьера которого ожидается в 2024 году. Проект станет спин-оффом оригинальной картины Гая Ричи, вышедшей на экраны в 2019 году и получившей преимущественно положительные отклики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала «Лучше, чем люди»
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