Netflix разместил первые кадры из сериала «Джентльмены» по мотивам ленты Гая Ричи
Стриминговый сервис Netflix показал в своем аккаунте в соцсетях первые кадры из сериала «Джентльмены», премьера которого ожидается в 2024 году.
Отмечается, что проект станет спин-оффом оригинальной картины Гая Ричи, вышедшей на экраны в 2019 году и получившей преимущественно положительные отклики. Так, журнал Esquire назвал фильм лучшей работой Ричи за много лет, а журнал «Кинорепортер» отмечал, что «упор сделан на колоритных персонажей, сочные диалоги и драйвовый саундтрек».
При этом в сериале не будут задействованы актеры из ленты 2019 года. Главные роли в новых «Джентльменах» сыграют Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Тео Джеймс («Скрижали судьбы») и Кая Скоделарио («Луна 2112»).
Сюжет повествует о молодом человеке Эдди Холстеде, узнавшем, что большое наследство, полученное им, связано с наркоимперией Микки Пирсона. Герой намерен любой ценой спасти свою семью от гангстеров и постепенно погружается в преступный мир.
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