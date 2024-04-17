Лолита заявила, что Пугачева раскритиковала ее за участие в «голой вечеринке»

Певица Алла Пугачева раскритиковала исполнительницу Лолиту Милявскую за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в декабре прошлого года. Об этом Милявская рассказала в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

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По словам артистки, она поддерживает связь с уехавшей за рубеж Пугачевой.

«Кстати, после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила... Сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить», — поделилась певица.

Милявская назвала высказывание Пугачевой «мудрым советом старшей подруги».

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Алла ПугачеваЛолитаПевица

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