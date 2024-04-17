Лолита заявила, что Пугачева раскритиковала ее за участие в «голой вечеринке»
17 апреля 202412:15
Певица Алла Пугачева раскритиковала исполнительницу Лолиту Милявскую за участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой в декабре прошлого года. Об этом Милявская рассказала в интервью на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».
По словам артистки, она поддерживает связь с уехавшей за рубеж Пугачевой.
«Кстати, после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила... Сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте". И мне нечего ей возразить», — поделилась певица.
Милявская назвала высказывание Пугачевой «мудрым советом старшей подруги».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru