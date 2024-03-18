Лолита рассказала, что придумала псевдоним певцу SHAMAN
18 марта 202408:50
Певица Лолита Милявская призналась, что помогла певцу SHAMAN (Ярославу Дронову) выбрать себе сценическое имя. Об этом артистка рассказала в YouTube-шоу «Повесточка».
По словам исполнительницы, именно она назвала Дронова «шаманом» в шоу талантов «Фактор А».
«Он мне недавно это вспоминал... Я ему сказала: "Ты какой-то шаман". И он мне говорит: "Представляешь, откуда пошло?"» — поделилась артистка.
Между тем SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детдоме в Тульской области, сообщает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru