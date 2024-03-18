Лолита рассказала, что придумала псевдоним певцу SHAMAN

По словам исполнительницы, именно она назвала Дронова «шаманом» в шоу талантов «Фактор А».

«Он мне недавно это вспоминал... Я ему сказала: "Ты какой-то шаман". И он мне говорит: "Представляешь, откуда пошло?"» — поделилась артистка.

Между тем SHAMAN снял клип на песню «Мама» в детдоме в Тульской области, сообщает телеканал «360».

