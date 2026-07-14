Премьера криминальной драмы режиссера Алексея Казакова «Холод» состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре Start. Сериал расскажет о девушке, попавшей в колонию по вине мажоров. По ходу сюжета она оттачивает боевые навыки, оказывается на свободе и начинает мстить за гибель мужа и ребенка. На светской премьере картины побывал спецкор НСН, который узнал у Лапиньш, сыгравшей в проекте авторитетную арестантку, как ей работалось с исполнительницей главной роли Любовью Аксеновой.

«Я в сериале выступаю в роли мастера, который учит героиню Любы Аксёновой, как справляться с тем, с чем, казалось бы, справиться невозможно. С Любой мне прекрасно работалось. Она — один из самых прекрасных партнёров, которые со мной работали вообще. Она отдаётся процессу, всегда полностью погружена в него. Мы впервые познакомились на съёмках. Притирка есть всегда: надо же привыкнуть друг к другу, к юмору, к особенностям друг друга. Всё было гладко — я не припомню, чтобы нас что‑то разъединяло», — сказала артистка.



Лапиньш также поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой, которая в проекте сыграла жёсткую чиновницу Цапкову.

