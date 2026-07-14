Линда Лапиньш назвала Ларису Гузееву «сумасшедшей» актрисой
Актриса Линда Лапиньш осталась в восторге от работы с Любовью Аксёновой и назвала Ларису Гузееву «сумасшедшей актрисой» с характером.
Актриса Линда Лапиньш рассказала о том, как ей работалось на одной съемочной площадке с Любовью Аксёновой и Ларисой Гузеевой, а также раскрыла, что она считает настоящим внутренним стержнем.
Премьера криминальной драмы режиссера Алексея Казакова «Холод» состоится 16 июля в онлайн-кинотеатре Start. Сериал расскажет о девушке, попавшей в колонию по вине мажоров. По ходу сюжета она оттачивает боевые навыки, оказывается на свободе и начинает мстить за гибель мужа и ребенка. На светской премьере картины побывал спецкор НСН, который узнал у Лапиньш, сыгравшей в проекте авторитетную арестантку, как ей работалось с исполнительницей главной роли Любовью Аксеновой.
«Я в сериале выступаю в роли мастера, который учит героиню Любы Аксёновой, как справляться с тем, с чем, казалось бы, справиться невозможно. С Любой мне прекрасно работалось. Она — один из самых прекрасных партнёров, которые со мной работали вообще. Она отдаётся процессу, всегда полностью погружена в него. Мы впервые познакомились на съёмках. Притирка есть всегда: надо же привыкнуть друг к другу, к юмору, к особенностям друг друга. Всё было гладко — я не припомню, чтобы нас что‑то разъединяло», — сказала артистка.
Лапиньш также поделилась впечатлениями от работы с Ларисой Гузеевой, которая в проекте сыграла жёсткую чиновницу Цапкову.
«Я обожаю Ларису Гузееву! Она прекрасная, она в самом лучшем смысле слова — сумасшедшая актриса. Когда она приходит на площадку, ты понимаешь, что Ларисы Гузеевой не существует: есть только та злая и омерзительная тётя, которая сейчас накроет такой волной, что не спастись. Я не знаю ни одного успешного артиста с лёгким характером — это абсолютно нормальная история. Мы все не подарок: у нас у всех есть эго, у нас есть понимание того, как всё должно быть. У Ларисы есть характер, который выражался в отстаивании своих интересов, своего мнения, своего видения. Это самое главное для актёра», — приводит слова актрисы спецкор НСН.
Сама же Лариса Гузеева, появившаяся в сериале с отбеленными бровями и в непривычном для зрителя драматическом образе, на светскую премьеру не пришла.
Линда Лапиньш также призналась, что является очень чувствительным человеком, несмотря на то, что играет в кино строгих и жёстких героинь.
«Для меня стальной внутренний стержень — не предавать себя и следовать своему пути, а не то, что я сейчас пойду и всем покажу их место. Мне все равно на места других людей», — добавила артистка.
Ранее актриса Любовь Аксенова рассказала, что для съемок в сериале «Холод» добилась состояния полного обезвоживания организма.
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