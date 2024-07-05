Лилиана Булатова стала победительницей конкурса «Мисс Москва»
В ежегодном конкурсе талантов и красоты «Мисс Москва» победила 20-летняя Лилиана Булатова. Конкурс состоялся на выставке «Россия» на ВДНХ, трансляция проводилась в сообществе «КРАСА РОССИИ | МИСС МОСКВА» в социальной сети «ВКонтакте».
В награду Булатова получила сертификат на 300 тысяч рублей (его можно израсходовать на поездки на мотоцикле, квадроцикле или другом транспортном средстве) и главную корону.
Кроме того, «Мисс Москва» сможет поучаствовать во всероссийском конкурсе «Краса России» (он состоится в Москве 21 июля). Его победительница выступит от России на международном конкурсе красоты «Мисс Земля».
За титул «Мисс Москва» сражались 45 претенденток в возрасте от 17 до 30 лет, ростом не ниже 170 см и с «какой-то изюминкой и шармом».
Согласно карточке Булатовой, в модельном бизнесе девушка трудится с 14 лет. Она участвует в съемках и работает с именитыми дизайнерами, знает английский язык и увлекается танцами. Девиз победительницы конкурса — «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить».
Ранее победительницей конкурса «Юная супермодель мира — 2024» (Miss Teen Supermodel Worldwide 2024) стала 14-летняя россиянка София Швыгова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru