Лилиана Булатова стала победительницей конкурса «Мисс Москва»

В награду Булатова получила сертификат на 300 тысяч рублей (его можно израсходовать на поездки на мотоцикле, квадроцикле или другом транспортном средстве) и главную корону.

Кроме того, «Мисс Москва» сможет поучаствовать во всероссийском конкурсе «Краса России» (он состоится в Москве 21 июля). Его победительница выступит от России на международном конкурсе красоты «Мисс Земля».

За титул «Мисс Москва» сражались 45 претенденток в возрасте от 17 до 30 лет, ростом не ниже 170 см и с «какой-то изюминкой и шармом».

Согласно карточке Булатовой, в модельном бизнесе девушка трудится с 14 лет. Она участвует в съемках и работает с именитыми дизайнерами, знает английский язык и увлекается танцами. Девиз победительницы конкурса — «Меняй в своей жизни то, что можешь изменить».

Ранее победительницей конкурса «Юная супермодель мира — 2024» (Miss Teen Supermodel Worldwide 2024) стала 14-летняя россиянка София Швыгова.

