«Человек-паук: нет пути домой» стал одним из самых кассовых фильмов в истории США

Кинолента показала второй результат по лучшему старту в прокате в американской истории. Это связано с тем, что посещаемость кинотеатров в США вернулась к допандемийному уровню.

В настоящее время лидерство удерживает кинокартина «Мстители: финал». Кроме того, новый фильм о Человеке-пауке первым в эпоху пандемии собрал в США более $100 млн в стартовые выходные.

Мировой кассовый сбор «Человек-паук: нет пути домой» за первые выходные составил $600,8 млн.

Напомним, новый фильм о Человеке-пауке в день премьеры заработал в России 241 млн рублей.

