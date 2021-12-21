«Человек-паук: нет пути домой» стал одним из самых кассовых фильмов в истории США
Фильм «Человек-паук: нет пути домой» заработал $260 млн за минувшие выходные в кинопрокате США, сообщает The Hollywood Reporter.
Кинолента показала второй результат по лучшему старту в прокате в американской истории. Это связано с тем, что посещаемость кинотеатров в США вернулась к допандемийному уровню.
В настоящее время лидерство удерживает кинокартина «Мстители: финал». Кроме того, новый фильм о Человеке-пауке первым в эпоху пандемии собрал в США более $100 млн в стартовые выходные.
Мировой кассовый сбор «Человек-паук: нет пути домой» за первые выходные составил $600,8 млн.
Напомним, новый фильм о Человеке-пауке в день премьеры заработал в России 241 млн рублей.
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