«В декабре выходных нет»: Лидер Uma2rman заявил, что празднует 49-летие на работе

Владимир Кристовский признался НСН, что встречает свой день рождения за работой, но поделился, что они с музыкантами несколько раз «отметят» в гримерной и после концерта.

Лидер Uma2rman Владимир Кристовский рассказал НСН, что празднует свое 49-летие на работе в компании музыкантов коллектива, так как выходных в декабре у них практически нет.

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«Отмечаем день рождения, конечно же, на работе, потому что это декабрь. Выходных у нас практически нет. Поэтому мы отмечаем в Санкт-Петербурге. Сейчас в гримерной отметим, потом после концерта отметим. Все как мы любим», - с иронией отметил Кристовский.

Музыкант также поделился, что получал на свой День рождения самые разные подарки, например, самодельные стенгазеты и даже мотоцикл.

«Подарки мне дарили самые разнообразные, начиная от сделанных своими руками каких-то поделок, стенгазет, фильмов или видеопоздравлений, заканчивая мотоциклом», - рассказал собеседник НСН.
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Говоря о планах на 2025 год, Кристовский четко и емко описал все предстоящее словам «громадье».

«У нас очень много планов на следующий год. Не знаем, где взять время, чтобы все это реализовать. Планов громадье: писать, снимать, выпускать, давать концерты», - заключил артист.

Ранее Кристовский рассказал «Радиоточке НСН», что планирует выпустить песню «Проститься» совместно с певицей Wiwo полностью на итальянском языке.

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ФОТО: пресс-служба артиста
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