«Мудаки!» Лидер «Коррозии металла» о поддержавших Лукашенко российских музыкантах
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в эфире НСН рассказал, готов ли он поехать в Белоруссию поддержать Лукашенко.
Российский певец Григорий Лепс ответил на критику в связи с его согласием выступить на концерте в Белоруссии в поддержку президента страны Александра Лукашенко перед выборами 9 августа.
В интервью изданию «Подъём» певец заявил, что его не интересует политика. «Меня люди ждут. Я должен принести им радостные моменты своей музыкой. Больше меня ничего не волнует», - подчеркнул Лепс.
Помимо Лепса поддержать белорусского лидера на концертах 8 августа согласились Леонид Агутин и Владимир Пресняков.
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в эфире НСН рассказал, готов ли он поехать в Белоруссию поддержать Лукашенко.
«В Белоруссию группа «Коррозия металла» ездила до 1992 года. А потом – кто такой Лукашенко? Кто такая Белоруссия? Это отрезанный ломоть от России, от которого толку никакого. Пусть Германия снова завоюет ее!» - заявил Паук.
Он уточнил, куда согласился бы поехать. «Куда может поехать группа «Коррозия металла»? «Коррозия металла» может поехать в Хабаровск, например. В Иркутск. В Екатеринбург. К Лукашенко – нет. Мы готовы поддержать десятки тысяч людей. А политиков, у которых колхозный строй, не готовы», - добавил рок-музыкант.
Троицкий раскритиковал Лепса и остальных российских музыкантов, согласившихся поддержать Лукашенко. «Потому что они мудаки называются!» - подчеркнул лидер «Коррозии металла».
Напомним, 4 августа Александр Лукашенко выступил с обращением к парламенту и народу, в котором обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию внутри страны и пообещал «пожар до Владивостока».
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