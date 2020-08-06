«Мудаки!» Лидер «Коррозии металла» о поддержавших Лукашенко российских музыкантах

Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в эфире НСН рассказал, готов ли он поехать в Белоруссию поддержать Лукашенко.

«В Белоруссию группа «Коррозия металла» ездила до 1992 года. А потом – кто такой Лукашенко? Кто такая Белоруссия? Это отрезанный ломоть от России, от которого толку никакого. Пусть Германия снова завоюет ее!» - заявил Паук.

Он уточнил, куда согласился бы поехать. «Куда может поехать группа «Коррозия металла»? «Коррозия металла» может поехать в Хабаровск, например. В Иркутск. В Екатеринбург. К Лукашенко – нет. Мы готовы поддержать десятки тысяч людей. А политиков, у которых колхозный строй, не готовы», - добавил рок-музыкант.

Троицкий раскритиковал Лепса и остальных российских музыкантов, согласившихся поддержать Лукашенко. «Потому что они мудаки называются!» - подчеркнул лидер «Коррозии металла».

Напомним, 4 августа Александр Лукашенко выступил с обращением к парламенту и народу, в котором обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию внутри страны и пообещал «пожар до Владивостока».

