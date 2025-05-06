Лидер группы «СерьГа» анонсировал переиздание альбома «ПримеТы» на виниле
Альбом «ПримеТы» пополнится пятью новыми песнями и скоро появится на виниле, сказал НСН Сергей Галанин.
Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин анонсировал в эфире НСН выход 12-го студийного альбома коллектива «ПримеТы» с пятью новыми песнями на виниле.
Сегодня, 6 мая, вышла песня «Май» из 18-го студийного альбома группы «СерьГа», она приурочена к 80-летию Великой Победы. Эта песня была написана на стихи поэта Александра Аронова, также известного как Саша «Штирлиц» Аронов. Галанин отметил, что группа также планирует выпустить на виниле альбом «Батарейки сели».
«Мы сейчас переиздаем на виниле 12-й студийный альбом группы «СерьГа» «ПримеТы», вышедший 26 мая 2017 года. Этот альбом ранее уже был представлен на виниле. В альбоме 14 песен, которых для одной пластинки много, а для двойника мало, поэтому была выпущена полуторная пластинка – на одной стороне были песни, а на второй – красивый рисунок. Сейчас мы решили переиздать пластинку, дописав еще пять песен. Эти песни будут особенные, это будут каверы группы «СерьГа», которые мы когда-то исполняли. Будет кавер на «Сектор Газа», «Любэ», «Чиж & Co», «Бригаду С» и «Бригадиров». Вот эти пять песен будут на той стороне, которая в прошлый была разрисована. Будет полноценный винил. Кроме того, мы планируем выпустить на виниле наш 17-й полноформатный альбом «Батарейки сели», который представили в ноябре 2024 года», - поделился музыкант в беседе с НСН.
Ранее Галанин заявил в интервью НСН, что сроки выхода нового альбома сдвигаются на конец лета – начало осени.
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