Режиссер Хахуза: Любовь россиян к знакомому повлияла на успех «Летучего корабля»

«Всегда приятно вновь погрузиться в детство и испытать эмоции, которые зритель испытывал при прочтении сказки когда-то давно», — сказал он.

По словам эксперта, картины, ориентированные на детскую аудиторию, как правило, показывают хорошие результаты в прокате. Их смотрят и дети, и взрослые.

В основе сюжета картины «Летучий корабль» одноименный мультфильм 1979 года. Ранее фильм в четвертый уикенд подряд возглавил российский прокат. Суммарные сборы проекта составили 936,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».

