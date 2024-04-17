Режиссер Хахуза: Любовь россиян к знакомому повлияла на успех «Летучего корабля»
Высокие сборы фильма Ильи Учителя «Летучий корабль» объясняются любовью зрителей к знакомым сюжетам сказок, заявил режиссер-постановщик, креативный продюсер, эксперт факультета кино и телевидения университета «Синергия» Дмитрий Хахуза в интервью RuNews24.
«Всегда приятно вновь погрузиться в детство и испытать эмоции, которые зритель испытывал при прочтении сказки когда-то давно», — сказал он.
По словам эксперта, картины, ориентированные на детскую аудиторию, как правило, показывают хорошие результаты в прокате. Их смотрят и дети, и взрослые.
В основе сюжета картины «Летучий корабль» одноименный мультфильм 1979 года. Ранее фильм в четвертый уикенд подряд возглавил российский прокат. Суммарные сборы проекта составили 936,5 миллиона рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru