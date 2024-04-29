«Летучий корабль» собрал в прокате более миллиарда рублей
29 апреля 202404:30
Российская кинокартина «Летучий корабль», которую снял режиссер Илья Учитель, заработала в отечественном кинопрокате более 1 млрд рублей, сообщает РИА Новости.
Фильм по мотивам знаменитого советского мультфильма вышел в российский прокат 21 марта. Общие сборы ленты – 1 млрд 21,5 млн рублей.
Высокие сборы фильма «Летучий корабль» объясняются любовью зрителей к знакомым сюжетам сказок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru