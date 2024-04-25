В кинотеатрах покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец»

Компании Warner Bros. и Fathom Events сообщили о перевыпуске трилогии режиссера Питера Джексона «Властелин колец» в кинотеатрах, пишет издание The Hollywood Reporter.

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Фильмы можно будет увидеть в отреставрированном виде. Картины продемонстрируют зрителям в разрешении 4К.

Показы стартуют 8 июня с «Братства кольца». На следующий день зрители увидят «Две башни», а 10-го - «Возвращение короля».

Также в 2024 году запланирована премьера второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Точной даты релиза пока нет.

Ранее стало известно, что звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд сыграет в экранизации рассказа Стивена Кинга «Обезьяна», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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