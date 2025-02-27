Михалков назвал негативным образ русских в фильме «Анора»

Образ русского человека представлен в номинированной на премию «Оскар» ленте режиссера Шона Бейкера «Анора» в негативном свете, заявил режиссер Никита Михалков, сообщило РИА Новости.

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«Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский», — подчеркнул он.

Напомним, фильм «Анора» номинировали на «Оскар» в категориях «Лучший режиссер» (Шон Бейкер), «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший актер второго плана» (Юра Борисов), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон) и «Лучший фильм».

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что картина Шона Бейкера «Анора» — это плохой фильм, в котором нет морали. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
ТЕГИ:ИскусствоКультураОскарФильмКиноРежиссерНикита Михалков

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