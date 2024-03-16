«Лесной пейзаж с видом на речку» Семена Федорова ушел с молотка за почти три миллиона рублей

На аукционе также продали картину «Монастырь» Василия Ситникова, цена лота составила 2 124 000 рублей, картина Виктора Пивоварова «Белый дом на горизонте» была продана за 1 888 000 рублей, рисунок тушью «Сложно-изгибающееся тело с явными конструктивно динамическими признаками» Якова Чернихова реализовали за 649 000 рублей.

Общая выручка торгов составила 8,6 миллиона рублей. Всего было продано 14 произведений искусства.

Ранее акварель Тернера выставили на торги за £50 тысяч, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

