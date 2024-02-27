Лондонский особняк Фредди Меркьюри выставили на аукцион
Аукционный дом Knight Frank выставил на торги лондонскую резиденцию Фредди Меркьюри, передает агентство Bloomberg.
Отмечается, что цена за дом под названием Garden Lodge в районе Кенсингтон стартует от 38 миллионов долларов.
Нынешним владельцем здания является подруга вокалиста Queen Мэри Остин — именно она получила большую часть его наследства. Музыкант купил дом в 1980 году. По словам Остин, Меркьюри хотел, чтобы у него было место в Лондоне, где он бы смог спокойно писать музыку, не отвлекаясь на преследующих его журналистов.
Ранее рок-группа Queen представила на своем YouTube-канале ранее неизданную песню с вокалом Фредди Меркьюри, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru