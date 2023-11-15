Представитель Лепса заявил, что певец 10 лет поёт песню Гребенщикова

Комментируя появившееся в Сети видео с концерта в Кирове, где Лепс исполнял эту песню, он пояснил, что данное произведение было «официально куплено» у основателя группы «Аквариум».

Урюпин добавил, что «сенсации, скандала, проблемы и конфликта» в исполнении этой песни нет и искать их не следует.

«Вы где-то сенсацию какую-то ищете или что? Или скандал какой-то?... Позиция Григория Викторовича вам непонятна жизненная или что? Или мало ли он в Донбасс ездил?», — поинтересовался у журналистов представитель артиста.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что большинство россиян считают лучшим певцом года на российской эстраде исполнителя SHAMAN. Лепс занял в списке пятое место, сообщает RT.

