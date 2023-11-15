Представитель Лепса заявил, что певец 10 лет поёт песню Гребенщикова

Представитель народного артиста РФ Григория Лепса Владимир Урюпин заявил, что певец уже более десяти лет исполняет на своих концертах песню Бориса Гребенщикова (признан в РФ иноагентом) «Стаканы», сообщает Газета.Ru.

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Комментируя появившееся в Сети видео с концерта в Кирове, где Лепс исполнял эту песню, он пояснил, что данное произведение было «официально куплено» у основателя группы «Аквариум».

Урюпин добавил, что «сенсации, скандала, проблемы и конфликта» в исполнении этой песни нет и искать их не следует.

«Вы где-то сенсацию какую-то ищете или что? Или скандал какой-то?... Позиция Григория Викторовича вам непонятна жизненная или что? Или мало ли он в Донбасс ездил?», — поинтересовался у журналистов представитель артиста.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, что большинство россиян считают лучшим певцом года на российской эстраде исполнителя SHAMAN. Лепс занял в списке пятое место, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:КультураМузыкаПесняБорис ГребенщиковГригорий Лепс

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