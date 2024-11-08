«Ленинград» и Инстасамка выпустили совместный альбом

Группа «Ленинград» и певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выпустили совместный альбом «Бумеры и зумеры». Новинка доступна на стриминговых платформах.

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В пластинку вошли шесть композиций: «Хорошо», «За деньги нет», «Имба», «Ай лав ю», «Русские вперед», «Рок». Участие в работе над альбомом принимал рэпер и продюсер Realmoneyken (Олег Еропкин).

Ранее музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов заявил, что коллаборация «Ленинграда» и Инстасамки «ужасна», но может стать выигрышной. По мнению эксперта, творческий союз может стать «отличным», но недолговечным.

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ФОТО: vk.com/leningrad_top
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