Дворцов заявил, что сотрудничество Инстасамки и «Ленинграда» будет недолгим

С одной стороны, коллаборация группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) - это «ужасно», а с другой, может стать «выигрышем», заявил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти».

Он отметил, что эта история кажется кринжовой (странной, – прим. НСН), однако в то же время может принести обоим музыкантам выгоду, так как они похожи по энергетике.