Дворцов заявил, что сотрудничество Инстасамки и «Ленинграда» будет недолгим
С одной стороны, коллаборация группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) - это «ужасно», а с другой, может стать «выигрышем», заявил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти».
Он отметил, что эта история кажется кринжовой (странной, – прим. НСН), однако в то же время может принести обоим музыкантам выгоду, так как они похожи по энергетике.
Дворцов заявил, что такой творческий союз может стать «отличным», но будет не долговечным, так как обычно каждый из творческих людей тянет одеяло на себя.
Он также предположил, что артисты будут выпускать скандальные и «хайповые» песни.
Дата релиза нового альбома группы запланирована на 8 ноября 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru