«Ленфильм» в честь своего 110-летия покажет фильм «Дворец и крепость»

Фильм «Дворец и крепость» создан по мотивам романа Ольги Форш «Одеты камнем» и повести Павла Щеголева «Таинственный узник». Картина рассказывает о юнкере Михаиле Бейдмене, который значительную часть жизни провел в застенках тюрьмы Петропавловской крепости.

«Ленфильм» подготовил к юбилею целую серию мероприятий, которые будут идти в течение всего года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», датой основания киностудии считается 5 марта (18 марта по новому стилю) 1914 года. В этот день в Северной столице был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета при Николаевской академии Генерального штаба во время русско-японской войны.

