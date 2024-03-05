«Ленфильм» в честь своего 110-летия покажет фильм «Дворец и крепость»

Самая старая государственная кинокомпания России «Ленфильм» решила отметить своё 110-летие показом первой картины, снятой на Каменноостровском проспекте Санкт-Петербурга. Автором фильма «Дворец и крепость» 1924 года выступил режиссёр Александр Ивановский.

Немую ленту покажут в сопровождении живой музыки. Уникальная демонстрация состоится во вторник, 5 марта. Кинокартину перед началом сеанса представит киновед, историк кино, режиссер Александр Поздняков.

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Фильм «Дворец и крепость» создан по мотивам романа Ольги Форш «Одеты камнем» и повести Павла Щеголева «Таинственный узник». Картина рассказывает о юнкере Михаиле Бейдмене, который значительную часть жизни провел в застенках тюрьмы Петропавловской крепости.

«Ленфильм» подготовил к юбилею целую серию мероприятий, которые будут идти в течение всего года. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», датой основания киностудии считается 5 марта (18 марта по новому стилю) 1914 года. В этот день в Северной столице был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета при Николаевской академии Генерального штаба во время русско-японской войны.

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Фото: t.me/lenfilmnews
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