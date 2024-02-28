Эдуард Суворов назначен врио гендиректора «Ленфильма»

Эдуарда Суворова назначили врио гендиректора «Ленфильма», сообщили в пресс-службе студии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:НазначениеКиноЛенфильм

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