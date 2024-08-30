Лейбл «Союз Мьюзик» опроверг разрыв отношений с дистрибьютором Zvonko
Участники рынка вышли с совместным заявлением, подтвердив продолжение сотрудничества.
Звукозаписывающий лейбл «Союз Мьюзик» вышел из партнерства с дистрибьютора контента Zvonko Digital (ООО «Национальный цифровой агрегатор»), сообщило 27 августа издание «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на музыкальном рынке.
Редакция НСН в тот же день обратилась за комментарием к исполнительному директору Zvonko Digital Дмитрию Коннову, но он тогда не подтвердил и не опроверг публикацию.
Официальное опровержение «Союз Мьюзик» и «Национальный цифровой агрегатор» вышло спустя более чем сутки: стороны сообщили, что «были и остаются партнерами». «Более того, вопрос о расторжении каких-либо договоров между нами никогда не обсуждался», – рассказал гендиректор «Национального цифрового агрегатора» и владелец контрольной доли «Союз Мьюзик» Алексей Лукинов.
«Никто никуда не уходит, никакие контракты не расторгаются. Мы сотрудничаем с единственным российским цифровым дистрибьютором контента, осуществляющим доставку музыки до цифровых витрин – ZVONKO DIGITAL. Входим в ZVONKO GROUP. Одним словом, мы работаем с Национальным цифровым агрегатором с 2015 года и по настоящее время», - подтвердил гендиректор «Союз Мьюзик» Алексей Аляев.
Как утверждали источники «Коммерсанта», Zvonko Digital якобы консолидирует активы перед продажей потенциальному инвестору. В поступившем НСН совместном заявлении дистрибьютора и лейбла эта информация не комментируется.
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