СМИ: Лейбл «Союз Мьюзик» вышел из партнерства с дистрибутором Zvonko Digital
Один из старейших в России лейблов «Союз Мьюзик» вышел из числа партнеров дистрибутора контента Zvonko Digital (ООО «Национальный цифровой агрегатор»). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Звукозаписывающий лейбл входил в Zvonko Digital с 2021 года. Также партнерами дистрибутора были «Первое музыкальное издательство», «Студия Союз», Effective Records, «Национальное музыкальное издательство». Теперь на официальной странице «Союз Мьюзик» указан лишь лишь банк «Новый век», аффилированный со Zvonko Digital.
Компания «Союз Мьюзик» принадлежит на 70% генеральному директору Zvonko Digital Алексею Лукинову, еще 20% владеет гендиректор организации Алексей Аляев, 10% у главы лейбла «Студия Союз» Александра Бочкова. Совладельцы и топ-менеджеры дистрибутора в этом году увеличивали доли в компании и организациях, связанных с ней.
«Коммерсантъ» отмечает, что консолидация активов Zvonko Digital связана с его грядущей продажей. Из-за выхода «Союз Мьюзик» из дистрибутора этот актив не будет продан в рамках сделки. По данным собеседников издания, владельцы долей в лейбле, вероятно, не смогли определить стоимость доли Аляева в случае продажи Лукинову, и в перспективе доля последнего в компании перейдет к гендиректору «Союз Мьюзик».
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