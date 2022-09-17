Легкость и профессионализм. Актеры делятся воспоминаниями о режиссере Игоре Масленникове

«У него много идей было. Денег ему давали на продолжение «Зимней вишни», не знаю, сценарий был, почему он не делал? Может, устал. Работать очень легко было. Когда жива была жена его, она продюсер, она позвонила и сказала, что Игорь Федорович хочет увидеть меня в фильме своем по Островскому. И там не стоял ни вопрос денег, ни времени. Он позвал – я пришел. И работалось замечательно. После первого съемочного дня он ходил и напевал песенку «Бычков — хороший актер». Потому что он все равно приглашал актеров, которых не знал. Видел работы, но видеть работы — это одно. Он как режиссер понимал, что хорошему актеру нужен хороший режиссер. А Игорь Федорович был хорошим режиссером, поэтому он рискнул и взял. Очень жалко, и вечная ему память», — произнес актер.

Также глава министерства культуры России Ольга Любимова выразила уверенность в том, что память о режиссере Игоре Масленникове останется в памяти людей.

«Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество», — заявила она в правительственной телеграмме.

