Легкость и профессионализм. Актеры делятся воспоминаниями о режиссере Игоре Масленникове
Актеры рассказали, как работали с режиссером фильмов о Шерлоке Холмсе и «Зимней вишне».
Режиссёр, лауреат госпремии Игорь Масленников, снявший киносериал о приключениях британского сыщика Шерлока Холмса, умер в 90-летнем возрасте. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на Союз кинематографистов.
Исполнитель роли сыщика Шерлока Холмса в фильмах Игоря Масленникова Василий Ливанов прокомментировал «Известиям» его смерть.
«Профессиональный режиссер. Его основная черта — то, что он всегда умел собрать хорошую творческую компанию. Вот это его менеджерские качества, они были в нем очень выразительны. Это было и в первом фильме «Ярославна, королева Франции», где я играл рыцаря Бенедикта. И в «Шерлоке Холмсе», где я играл совершенно противоположный образ», — рассказал Ливанов, признавшись, что их связывали не личные, а творческие отношения.
Актер Бычков также отметил легкость в работе с режиссером Игорем Масленниковым и выразил соболезнования его близким в комментарии Газета.ru.
«У него много идей было. Денег ему давали на продолжение «Зимней вишни», не знаю, сценарий был, почему он не делал? Может, устал. Работать очень легко было. Когда жива была жена его, она продюсер, она позвонила и сказала, что Игорь Федорович хочет увидеть меня в фильме своем по Островскому. И там не стоял ни вопрос денег, ни времени. Он позвал – я пришел. И работалось замечательно. После первого съемочного дня он ходил и напевал песенку «Бычков — хороший актер». Потому что он все равно приглашал актеров, которых не знал. Видел работы, но видеть работы — это одно. Он как режиссер понимал, что хорошему актеру нужен хороший режиссер. А Игорь Федорович был хорошим режиссером, поэтому он рискнул и взял. Очень жалко, и вечная ему память», — произнес актер.
Также глава министерства культуры России Ольга Любимова выразила уверенность в том, что память о режиссере Игоре Масленникове останется в памяти людей.
«Добрая память о нем сохранится в профессиональном сообществе, в сердцах людей, знающих и любящих его творчество», — заявила она в правительственной телеграмме.
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