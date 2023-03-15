«Легкое кокетство»: Возможный уход Тарантино из кино назвали рекламным ходом
Тарантино, говоря о своих творческих планах, всегда дает разные ответы, сказал НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в беседе с НСН, что уход из кино режиссера Квентина Тарантино может быть рекламным ходом.
Квентин Тарантино завершил работу над сценарием для своего нового и, вероятно, последнего фильма, сообщил журнал The Hollywood Reporter. По данным его источников, сценарий носит название «Кинокритик» и может быть посвящена влиятельной американской журналистке Полин Кейл. Съемки планируется начать осенью этого года. Шнейдеров не верит, что Тарантино уйдет из кино.
«Мы все помним огромное количество «последних» концертов Иосифа Кобзона, Аллы Пугачевой… Тарантино, когда у него спрашивают о творческих планах, дает разные ответы, то он собирается снимать продолжение фильма «Бешеные псы», то «Убить Билла-3». Я несколько раз встречался с Тарантино, он совершенно отмороженный, отвязный, гениальный чувак, поэтому сегодня он собрался снимать последний фильм, завтра он поймет, что он не может быть последним. Мне кажется, что это легкое кокетство с его стороны и рекламный ход», - сказал Шнейдеров.
Собеседник НСН отметил, что Тарантино никто не сможет заменить.
«У Тарантино есть свой почерк, но каждый его фильм разный. «Криминальное чтиво» непохоже на «Омерзительное восьмерку», а «Однажды в Америке» стоит особняком. Конечно, он нас снова удивит и это будет его фирменное кино. Никто не сможет прийти на смену Тарантино, Спилбергу, Скорсезе, Михалкову – это штучный товар», - резюмировал Шнейдеров.
Ранее Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что прошедшая 95-я церемония вручения премии «Оскар» была скучной и занудной, все лауреаты были ожидаемы, но было два фильма, обязательных к просмотру.
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