«Легкий понедельник». Радио JAZZ 89.1 FM погружает в релакс
Радио JAZZ 89.1 FM дарит слушателям легкий понедельник благодаря авторской программе «ВЕЧЕРНИЙ ДЖАЙВ» с певицей Мариам Мерабовой. Включив радиоприемники в 21.00, вы услышите теплую беседу с именитыми представителями джазовой культуры.
В августе гостями передачи станут Мукуч и Гор Суджян, Татьяна Шаманина (Guru Groove Fundation), Этери Бериашвили, Тони Карапетян и Ирина Чувакова (MankaGroove).
А Мариам Мерабова будет ставить в эфир самые свежие музыкальные релизы и познакомит слушателей с авторской музыкой современных джазовых и около-джазовых композиторов.
Ранее гостями программы уже стали признанные звезды сцены: певец Сосо Павлиашвили, трубач Вадим Эйленкриг, Народный артист РФ Борис Фрумкин, певец и виолончелист Георгий Юфа, трио KLE 2 GO, певица Тина Кузнецова, пианист Сергей Жилин, LRK Trio, Леонид и Николай Винцкевичи, саксофонист-виртуоз Сергей Головня и многие другие.
Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.
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