«Легкий понедельник». Радио JAZZ 89.1 FM погружает в релакс

А Мариам Мерабова будет ставить в эфир самые свежие музыкальные релизы и познакомит слушателей с авторской музыкой современных джазовых и около-джазовых композиторов.

Ранее гостями программы уже стали признанные звезды сцены: певец Сосо Павлиашвили, трубач Вадим Эйленкриг, Народный артист РФ Борис Фрумкин, певец и виолончелист Георгий Юфа, трио KLE 2 GO, певица Тина Кузнецова, пианист Сергей Жилин, LRK Trio, Леонид и Николай Винцкевичи, саксофонист-виртуоз Сергей Головня и многие другие.

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

