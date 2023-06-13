Легенды и новые имена. Как прошла музыкальная премия телеканала ММТВ

11 июня в Vegas City Hall прошла церемония награждения премии «Легенды и новые имена» телеканала ММТВ. В рамках мероприятия были отмечены не только именитые звезды отечественного шоу-бизнеса, но и начинающие артисты, которых поддерживают и любят зрители канала. В музыкальной церемонии награждения специальной номинацией отметили заслуги «Легенды всех времен» народного артиста России, советского и российского композитора, певца, музыканта Юрия Антонова. Так же в этот вечер свои награды получили: Владимир Левкин, Павел Соколов, Александр Скрип, Анжелика Агурбаш, Наталья Подольская, Mitchel, группа INFINITY, Виталий Милушев, Vlad Zotov и Sandra Top Mitchel, Bittuev, Настя Крайнова, Прохор Шаляпин, Катя Чехова и многие другие.

Катя Чехова — российский проект в стиле электронной музыки, певица

ФОТО: Телеканал ММТВ

Владимир Александрович Лёвкин — российский певец, бывший участник группы «На-на» ( с супругой)

ФОТО: Телеканал ММТВ

Bittuev - певец

ФОТО: Телеканал ММТВ

Mitchel - певец

ФОТО: Телеканал ММТВ

Дмитрий Нестеров - российский певец, композитор, телеведущий и актёр

ФОТО: Телеканал ММТВ

Настя Крайнова - певица, экс участница группы "Тутси"

ФОТО: Телеканал ММТВ

Виталий Милушев — Победитель музыкального телепроекта «Шоу номер один», финалист национального отбора "Евровидение-2012", участник шоу голос.

ФОТО: Телеканал ММТВ

Прохор Шаляпин — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда»

ФОТО: Телеканал ММТВ

Александр Скрип – российский певец, генеральный продюсер телеканала ММТВ

ФОТО: Телеканал ММТВ

Анжелика Анатольевна Агурбаш — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая

ФОТО: Телеканал ММТВ

Юрий Михайлович Антонов — советский и российский композитор, эстрадный певец, музыкант, поэт, актёр; народный артист РФ

ФОТО: Телеканал ММТВ
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