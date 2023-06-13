Легенды и новые имена. Как прошла музыкальная премия телеканала ММТВ

11 июня в Vegas City Hall прошла церемония награждения премии «Легенды и новые имена» телеканала ММТВ. В рамках мероприятия были отмечены не только именитые звезды отечественного шоу-бизнеса, но и начинающие артисты, которых поддерживают и любят зрители канала. В музыкальной церемонии награждения специальной номинацией отметили заслуги «Легенды всех времен» народного артиста России, советского и российского композитора, певца, музыканта Юрия Антонова. Так же в этот вечер свои награды получили: Владимир Левкин, Павел Соколов, Александр Скрип, Анжелика Агурбаш, Наталья Подольская, Mitchel, группа INFINITY, Виталий Милушев, Vlad Zotov и Sandra Top Mitchel, Bittuev, Настя Крайнова, Прохор Шаляпин, Катя Чехова и многие другие.