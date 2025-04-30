Участницы Spice Girls планирует воссоединиться в 2026 году

Участницы британской популярной группы Spice Girls планируют в 2026 году вновь воссоединиться, чтобы отправиться в мировое турне, посвященное тридцатилетию коллектива, сообщает Sun.

Солистка Spice Girls ослепла

Издание отмечает, что одна из звездных участниц поп-группы Виктория Бекхэм уже отказалась принимать участие в этом проекте. Она также не принимала участия и в последнем турне Spice Girls в 2019 году. Тогда на концерты группы было продано было продано около 700 тысяч билетов.

Ранее стало известно, что Виктория Бекхэм станет героиней документального сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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