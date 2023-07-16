Умерла актриса и певица Джейн Биркин
Британо-французская актриса и исполнительница Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни. О ее кончине сообщил телеканал BFMTV.
«Джейн Биркин, ставшая настоящей национальной иконой, скончалась в возрасте 76 лет», - говорится в заявлении телеканала.
О причине смерти актрисы и певицы не сообщается.
За свою карьеру Биркин снялась в десятках фильмов. В 2018 году В 1985 году жюри Венецианского кинофестиваля признало ее роль в картине «Пыль» одной из лучших.
Несколькими днями ранее ушел из жизни французский писатель чешского происхождения Милан Кундера. Славу ему принесли романы «Невыносимая легкость бытия», «Бессмертие» и «Вальс на прощание», передает «Радиоточка НСН».
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