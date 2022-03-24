Латвия запретила въезд Машкову, Михалкову и Канделаки

Латвия объявила 25 российских деятелей культуры нежелательными в стране. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.

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Власти балтийской страны включили в черный список актеров Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, режиссера Никиту Михалкова, певца Николая Расторгуева, балерину Илзе Лиепа, журналистку Тину Канделаки и других.

Деятелям культуры запретили въезд в Латвию на неопределенный срок, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗапретКультураЛатвия
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