Латвия запретила въезд Машкову, Михалкову и Канделаки
24 марта 202211:39
Латвия объявила 25 российских деятелей культуры нежелательными в стране. Об этом сообщило Министерство иностранных дел республики.
Власти балтийской страны включили в черный список актеров Владимира Машкова, Дмитрия Певцова, режиссера Никиту Михалкова, певца Николая Расторгуева, балерину Илзе Лиепа, журналистку Тину Канделаки и других.
Деятелям культуры запретили въезд в Латвию на неопределенный срок, пишет РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru