Лариса Рубальская дебютировала на сцене в спектакле «Уроки счастья»

Спектакли запланированы на 30 сентября и 5 октября. Поэтесса, которая незадолго до премьеры отметит свой 80-летний юбилей, впервые выступит в роли театральной актрисы: в постановке она исполняет главную роль. Также в ролях: Эльмира Мирэль, заслуженная артистка РФ Анастасия Колпикова, Анастасия Лебедева, Юлия Стожарова, Ирина Царенко, заслуженная артистка РФ Алла Смирдан. Мужские роли в спектакле озвучили: заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили и артист Антон Егоров. Кукла-манекен Павел Венедиктович изготовлена в мастерских Театра кукол им. С. В. Образцова.

По словам режиссера спектакля Марины Чаплиной, Рубальская выйдет на сцену в необычном амплуа драматической актрисы и поделится своими секретами счастья с четырьмя героинями. Чиплина добавила, что в спектакле прозвучат любимые стихи и песни на слова Рубальской.

