Лариса Рубальская дебютировала на сцене в спектакле «Уроки счастья»
На сцене Центрального Дома литераторов при поддержке Фонда помощи театральной деятельности «Воскресение» пройдут премьерные показы спектакля «Уроки счастья» по произведениям поэтессы Ларисы Рубальской.
Спектакли запланированы на 30 сентября и 5 октября. Поэтесса, которая незадолго до премьеры отметит свой 80-летний юбилей, впервые выступит в роли театральной актрисы: в постановке она исполняет главную роль. Также в ролях: Эльмира Мирэль, заслуженная артистка РФ Анастасия Колпикова, Анастасия Лебедева, Юлия Стожарова, Ирина Царенко, заслуженная артистка РФ Алла Смирдан. Мужские роли в спектакле озвучили: заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили и артист Антон Егоров. Кукла-манекен Павел Венедиктович изготовлена в мастерских Театра кукол им. С. В. Образцова.
По словам режиссера спектакля Марины Чаплиной, Рубальская выйдет на сцену в необычном амплуа драматической актрисы и поделится своими секретами счастья с четырьмя героинями. Чиплина добавила, что в спектакле прозвучат любимые стихи и песни на слова Рубальской.
Ранее актриса Тина Стойилкович, сыгравшая одну из главных героинь в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается», в беседе с НСН отметила, что присоединилась к проекту одной из последних.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае на репетиции авиашоу столкнулись два летающих автомобиля
- На берегу Средиземного моря появился новый курорт
- Певица VASSY представит США на «Интервидении» вместо Брэндона Ховарда
- «Музыка эпохи!»: Милонов назвал перебором наезд Останиной на «Сектор Газа»
- СМИ: Трамп может посетить Китай в октябре-ноябре
- Грузия погасила исторический внешний долг перед Россией
- Дефицит детских онкологов в РФ объяснили эмоциями и нехваткой агитации
- Минобороны: За сутки сбиты 357 беспилотников ВСУ
- Документалку «Брат Навсегда» назвали пособием для молодых режиссеров
- Лавров заявил, что ООН обеляет действия киевского режима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru