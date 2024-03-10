Певица Лариса Долина заявила об отказе от одежды иностранных брендов
Российская певица Лариса Долина объявила об отказе от зарубежных брендов одежды в пользу отечественных. Об этом она рассказала в рамках программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Исполнительница побывала на Московской неделе моды. На Долиной был облегающий комбинезон и накидка из органзы в цветах российского флага.
Певица сообщила, что теперь носит одежду и обувь исключительно российских брендов.
«Мне не нужны заграничные тряпки», - сказала она.
Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Долину лучшей вокалисткой в России. По его словам, она является универсальной певицей, которая может исполнять все, передает «Радиоточка НСН».
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