Певица Лариса Долина заявила об отказе от одежды иностранных брендов

Российская певица Лариса Долина объявила об отказе от зарубежных брендов одежды в пользу отечественных. Об этом она рассказала в рамках программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

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Исполнительница побывала на Московской неделе моды. На Долиной был облегающий комбинезон и накидка из органзы в цветах российского флага.

Певица сообщила, что теперь носит одежду и обувь исключительно российских брендов.

«Мне не нужны заграничные тряпки», - сказала она.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Долину лучшей вокалисткой в России. По его словам, она является универсальной певицей, которая может исполнять все, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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