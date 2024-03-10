Певица Лариса Долина заявила об отказе от одежды иностранных брендов

Исполнительница побывала на Московской неделе моды. На Долиной был облегающий комбинезон и накидка из органзы в цветах российского флага.

Певица сообщила, что теперь носит одежду и обувь исключительно российских брендов.

«Мне не нужны заграничные тряпки», - сказала она.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Долину лучшей вокалисткой в России. По его словам, она является универсальной певицей, которая может исполнять все, передает «Радиоточка НСН».

