Кинокритик усомнилась в успехе сиквела «Однажды в Голливуде» без Тарантино
Раздутый бюджет и отсутствие Тарантино в титрах не сулит сиквелу «Однажды в Голливуде» ничего хорошего, заявила НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема», кинокритик Нина Ромодановская.
Фильмы с большими бюджетами, подобные продолжению «Однажды в Голливуде», как показала практика, не окупаются, заявила НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема», кинокритик Нина Ромодановская.
Портал The Playlist и журналист Джефф Снайдер эксклюзивно сообщили о разработке Netflix продолжения фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Сиквел поставит Дэвид Финчер, а к главным ролям вернутся Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Общий бюджет картины оценивают в $200 млн. Съемки планируют начать уже летом 2025 года.
Ромодановская считает, что раздутые бюджеты играют против фильмов.
«Я считаю, что бюджеты в 200 миллионов долларов по нынешним условиям сильно раздуты. И, как показывает практика, фильмы с такими бюджетами, если только не супергеройские истории, как правило, не окупаются. Мы увидели это несоответствие бюджета и сборов на фильме «Джокер. Безумие на двоих». Такая же история была с лентой «Убийцы цветочной луны» Скорсезе. И в данном случае имя режиссера не может быть гарантом высоких сборов, как это ни печально, и даже звездный состав, потому что, чтобы окупить бюджет в 200 миллионов долларов, нужно собрать по миру больше 400 миллионов долларов. И это довольно сложная задача. И вот эти раздутые бюджеты, они, к сожалению, играют против фильмов. Я не знаю, почему Netflix соглашается на такой бюджет. Я на самом деле не уверена, что финальный бюджет будет именно таким, потому что в Netflix работают разумные люди, которые умеют считать деньги и давно в этом бизнесе», - сказала кинокритик.
Она подчеркнула, что только одно имя Тарантино в титрах фильма обеспечивает сборы.
«Если говорить про «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, то это другая история. Во-первых, это четко просчитанный бюджет. Во-вторых, имя режиссера. Это один из нескольких режиссеров в мире, который имеет армию поклонников во всех странах и который, собственно, и обеспечивает сборы. Все остальные режиссеры все-таки, несмотря на то, что они известные, не обладают такой притягательной магией, как Тарантино. Финчер будет стараться делать фильм в своем стиле, получится уникальное авторское высказывание. Конечно же, он не тот творец, который будет идти вслед за Тарантино, безусловно, получится нечто совершенно необычное», - предположила Ромодановская.
Ранее стало известно, что Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Грузия сократила безвизовый режим для украинцев
- Лев Додин и Евгений Миронов стали лауреатами премии имени Кирилла Лаврова
- Российским туристам назвали альтернативы Сочи, Бали и Дубаю
- Уголовное дело открыто после пожара на судозаводе в Карелии с пострадавшими
- В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»
- Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6%
- Более 60 человек эвакуировались из дома в Самарской области при пожаре
- Группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак
- Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025
- ФСИН пресекла незаконную передачу телефонов и сим-карт в колонию в Амурской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru