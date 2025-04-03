Кинокритик усомнилась в успехе сиквела «Однажды в Голливуде» без Тарантино

Раздутый бюджет и отсутствие Тарантино в титрах не сулит сиквелу «Однажды в Голливуде» ничего хорошего, заявила НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема», кинокритик Нина Ромодановская.

Фильмы с большими бюджетами, подобные продолжению «Однажды в Голливуде», как показала практика, не окупаются, заявила НСН главный редактор журнала «ПрофиСинема», кинокритик Нина Ромодановская.

Портал The Playlist и журналист Джефф Снайдер эксклюзивно сообщили о разработке Netflix продолжения фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Сиквел поставит Дэвид Финчер, а к главным ролям вернутся Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Общий бюджет картины оценивают в $200 млн. Съемки планируют начать уже летом 2025 года.

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Ромодановская считает, что раздутые бюджеты играют против фильмов.

«Я считаю, что бюджеты в 200 миллионов долларов по нынешним условиям сильно раздуты. И, как показывает практика, фильмы с такими бюджетами, если только не супергеройские истории, как правило, не окупаются. Мы увидели это несоответствие бюджета и сборов на фильме «Джокер. Безумие на двоих». Такая же история была с лентой «Убийцы цветочной луны» Скорсезе. И в данном случае имя режиссера не может быть гарантом высоких сборов, как это ни печально, и даже звездный состав, потому что, чтобы окупить бюджет в 200 миллионов долларов, нужно собрать по миру больше 400 миллионов долларов. И это довольно сложная задача. И вот эти раздутые бюджеты, они, к сожалению, играют против фильмов. Я не знаю, почему Netflix соглашается на такой бюджет. Я на самом деле не уверена, что финальный бюджет будет именно таким, потому что в Netflix работают разумные люди, которые умеют считать деньги и давно в этом бизнесе», - сказала кинокритик.

Она подчеркнула, что только одно имя Тарантино в титрах фильма обеспечивает сборы.

«Если говорить про «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, то это другая история. Во-первых, это четко просчитанный бюджет. Во-вторых, имя режиссера. Это один из нескольких режиссеров в мире, который имеет армию поклонников во всех странах и который, собственно, и обеспечивает сборы. Все остальные режиссеры все-таки, несмотря на то, что они известные, не обладают такой притягательной магией, как Тарантино. Финчер будет стараться делать фильм в своем стиле, получится уникальное авторское высказывание. Конечно же, он не тот творец, который будет идти вслед за Тарантино, безусловно, получится нечто совершенно необычное», - предположила Ромодановская.

Ранее стало известно, что Брэд Питт и Джордж Клуни сыграют в новой части «Друзей Оушена», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» // kinopoisk.ru
ТЕГИ:Леонардо Ди КаприоNetflixСъемкиФильм

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