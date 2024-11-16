Кустурица заявил, что готов снять фильм о Путине

«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — поделился Кустурица.

Как отметил режиссер, пока он не получал подобных предложений.

Ранее Кустурица встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Режиссер рассказал российскому лидеру о планах снять фильмы в РФ.

