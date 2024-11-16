Кустурица заявил, что готов снять фильм о Путине

Сербский режиссер Эмир Кустурица готов создать фильм о президенте России Владимире Путине. Об этом кинематографист рассказал в беседе с РИА Новости.

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«Как об исторической личности я был бы всегда готов сделать фильм о Владимире Владимировиче», — поделился Кустурица.

Как отметил режиссер, пока он не получал подобных предложений.

Ранее Кустурица встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Режиссер рассказал российскому лидеру о планах снять фильмы в РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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