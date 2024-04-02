Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»

Президент России Владимир Путин принял в Кремле сербского режиссёра, актёра, сценариста и музыканта Эмира Кустурицу. Глава государства поблагодарил гостя за его позицию по конфликту на Украине.

Путин также назвал интересными идеи Кустурицы по съемкам фильмов в России. В свою очередь режиссёр рассказал, что исполнителя главной роли в своей картине «Преступление без наказания» по роману Фёдора Достоевского хочет выбрать из числа молодых актёров.