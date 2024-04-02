Кустурица в Кремле пообещал Путину снять «русский триптих»

Президент России Владимир Путин принял в Кремле сербского режиссёра, актёра, сценариста и музыканта Эмира Кустурицу. Глава государства поблагодарил гостя за его позицию по конфликту на Украине.

Путин также назвал интересными идеи Кустурицы по съемкам фильмов в России. В свою очередь режиссёр рассказал, что исполнителя главной роли в своей картине «Преступление без наказания» по роману Фёдора Достоевского хочет выбрать из числа молодых актёров.

Эмир Кустурица снимет в России фильм о молодом трубочисте

Как ранее рассказывал режиссёр, это будет первый за всю его карьеру фильм, целиком снятый на русском языке. Кустурица также собирается снять кинокартину по роману Евгения Водолазкина «Лавр», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Президент РФ на встрече в Кремле заметил, что о завершении карьеры сербского кинодеятеля говорить рано. Кустурице 24 ноября нынешнего года должно исполниться 70 лет. После этих слов режиссёр рассказал, что хочет снять «русский триптих». Помимо Достоевского, это будут также авторские версии по произведениям Гоголя и Толстого.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:КиноПутинЭмир Кустурица

Горячие новости

Все новости

партнеры